В Москве появится публичная энтомологическая лаборатория для изучения насекомых

«Пчеловодство» На ВДНХ в павильоне № 28 при поддержке Департамента культуры Москвы откроется первая в России публичная энтомологическая лаборатория. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Пространство станет частью «Биокластера» — уникального научно-просветительского комплекса, запущенного летом 2025 года. Также там расположатся интерактивная экспозиция «Жужжащий мир».

«В павильоне «Пчеловодство» откроется первая в России публичная энтомологическая лаборатория для изучения насекомых под микроскопом и проведения научно-просветительских программ. Площадка оборудована современными оптическими приборами с возможностью трансляции изображения на большой экран», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Депкульта Алексей Фурсин.

По его словам, в лаборатории будут проводиться занятия, адаптированные для разных возрастных групп посетителей.

Отмечается, что павильон прошел масштабную реконструкцию: установлено более 40 экспозиционных витрин и 30 мультимедийных экранов, обновлены инженерные системы, металлоконструкции и климатическое оборудование. Кроме того, фасаду вернули исторический цвет — речной перламутр.

Работа лаборатории и выставки будет проходить в нескольких форматах: групповые экскурсии по будням, тематические программы по выходным и специальные мероприятия в праздничные дни.

Образовательные программы синхронизированы с школьной биологией и курсом «Окружающий мир», а также адаптированы для дошкольников. Среди занятий — «Пчелы и человек» с анализом меда и воска, а также «Разноцветный мир» с химическими опытами по изучению природных пигментов.

Экспозиция «Жужжащий мир» откроется 18 декабря. Там представят голографические решения, увеличенные модели насекомых, технологии дополненной и виртуальной реальности. Посетители смогут заглянуть внутрь пчелиного улья, определить виды по звуку жужжания и сконструировать собственное насекомое на медиаэкране.