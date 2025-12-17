На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве появится публичная энтомологическая лаборатория для изучения насекомых

На ВДНХ откроется уникальная энтомологическая лаборатория «Биокластера»
true
true
true
close
Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

«Пчеловодство» На ВДНХ в павильоне № 28 при поддержке Департамента культуры Москвы откроется первая в России публичная энтомологическая лаборатория. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Пространство станет частью «Биокластера» — уникального научно-просветительского комплекса, запущенного летом 2025 года. Также там расположатся интерактивная экспозиция «Жужжащий мир».

«В павильоне «Пчеловодство» откроется первая в России публичная энтомологическая лаборатория для изучения насекомых под микроскопом и проведения научно-просветительских программ. Площадка оборудована современными оптическими приборами с возможностью трансляции изображения на большой экран», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Депкульта Алексей Фурсин.

По его словам, в лаборатории будут проводиться занятия, адаптированные для разных возрастных групп посетителей.

Отмечается, что павильон прошел масштабную реконструкцию: установлено более 40 экспозиционных витрин и 30 мультимедийных экранов, обновлены инженерные системы, металлоконструкции и климатическое оборудование. Кроме того, фасаду вернули исторический цвет — речной перламутр.

Работа лаборатории и выставки будет проходить в нескольких форматах: групповые экскурсии по будням, тематические программы по выходным и специальные мероприятия в праздничные дни.

Образовательные программы синхронизированы с школьной биологией и курсом «Окружающий мир», а также адаптированы для дошкольников. Среди занятий — «Пчелы и человек» с анализом меда и воска, а также «Разноцветный мир» с химическими опытами по изучению природных пигментов.

Экспозиция «Жужжащий мир» откроется 18 декабря. Там представят голографические решения, увеличенные модели насекомых, технологии дополненной и виртуальной реальности. Посетители смогут заглянуть внутрь пчелиного улья, определить виды по звуку жужжания и сконструировать собственное насекомое на медиаэкране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами