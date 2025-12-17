На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Правительство создает систему борьбы с кибермошенничеством

Мишустин: кабмин создает комплексную систему защиты от кибермошенников
true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство России по поручению президента создает комплексную систему противодействия преступлениям в цифровой сфере. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии по борьбе с кибермошенничеством, сообщает ТАСС.

Премьер-министр отметил, что работа ведется совместно с Федеральным собранием, правоохранительными органами и Банком России. Основная задача — сформировать условия для повышения защиты граждан от действий мошенников.

«Чтобы минимизировать риски для граждан, правительство по поручению президента создает комплексную систему противодействия цифровым преступлениям», — сказал Мишустин.

По словам Мишустина, более 3 млн россиян воспользовались сервисом по защите от мошенников на портале «Госуслуги».

1 июня в России вступил в силу первый закон против мошенничества, который включает около 30 мер, которые будут вводить поэтапно. В частности, сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи уже запретили использовать иностранные мессенджеры для коммуникации с клиентами. Кроме того, портал «Госуслуги» больше не присылает оповещения во время телефонного разговора пользователя. Закон также позволит россиянам предоставить своим родственникам статус уполномоченного лица для получения подтверждения совершения финансовой операции.

Ранее в НАК рассказали, как избежать использования голоса мошенниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами