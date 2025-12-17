Правительство создает систему борьбы с кибермошенничеством

Правительство России по поручению президента создает комплексную систему противодействия преступлениям в цифровой сфере. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии по борьбе с кибермошенничеством, сообщает ТАСС.

Премьер-министр отметил, что работа ведется совместно с Федеральным собранием, правоохранительными органами и Банком России. Основная задача — сформировать условия для повышения защиты граждан от действий мошенников.

«Чтобы минимизировать риски для граждан, правительство по поручению президента создает комплексную систему противодействия цифровым преступлениям», — сказал Мишустин.

По словам Мишустина, более 3 млн россиян воспользовались сервисом по защите от мошенников на портале «Госуслуги».

1 июня в России вступил в силу первый закон против мошенничества, который включает около 30 мер, которые будут вводить поэтапно. В частности, сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи уже запретили использовать иностранные мессенджеры для коммуникации с клиентами. Кроме того, портал «Госуслуги» больше не присылает оповещения во время телефонного разговора пользователя. Закон также позволит россиянам предоставить своим родственникам статус уполномоченного лица для получения подтверждения совершения финансовой операции.

Ранее в НАК рассказали, как избежать использования голоса мошенниками.