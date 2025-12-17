Пенсионер три года жил в подвале дома после того, как его жилье конфисковали

На Тайване пенсионер лишился квартиры и на три года поселился в подвале дома

На Тайване пенсионер лишился квартиры из-за долгов и три года тайно жил в подвале многоквартирного дома. Об этом сообщает The Asia Business Daily.

В Гаосюне полиция арестовала 71-летнего мужчину, который обустроил себе целую квартиру в подвале многоквартирного дома, где раньше имел собственную жилплощадь.

Он поставил кровать, стол, стул и подключил бытовую технику к розеткам. Пенсионер был управляющим дома и знал все лазейки и «слепые зоны», что помогло ему длительное время оставаться незамеченным.

Жильцы редко спускались в подвал, но недавно на незаконное жилое помещение наткнулся агент по недвижимости, который осматривал объект перед продажей.

Он вызвал полицию, и пенсионера задержали за незаконное проникновение.

Ранее арендаторы жили у пенсионерки 23 года и выгнали ее на улицу с кошкой и собакой.