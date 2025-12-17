На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист объяснил, как избежать проблем с продавцом при покупке вторичной квартиры

Юрист Мазур: при покупке квартиры разговор сторон нужно записать на видео
true
true
true
close
create jobs 51/Shutterstock/FOTODOM

При покупке вторичной квартиры необходимо следовать нескольким правилам, которые помогут избежать проблем с продавцом в будущем. Об этом в разговоре с RT предупредил юрист Денис Мазур.

По словам специалиста, в первую очередь при покупке недвижимости необходимо записать разговор сторон на видео. Он также посоветовал сделать психиатрическое заключение о том, что продавец отдает себе отчет в своих действиях. Однако следовать этой рекомендации нужно по взаимному соглашению.

«Попросите, чтобы на сделке присутствовали один-два родственника продавца. Они должны подтвердить, что квартиру продают добровольно», — добавил эксперт.

Помимо этого, рекомендуется зафиксировать тот факт, что после совершения сделки продавцу есть где жить.

Юрист добавил, что в случае, если дело дошло до суда, не следует прислушиваться ко всем советам других обманутых покупателей. К каждому случаю требуется индивидуальный подход.

До этого зампред комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что депутаты Государственной думы РФ разрабатывают законопроект, который защитит продавцов жилой недвижимости от мошенников.

Ранее эксперт дала прогноз, что ждет рынок после решения Верховного суда по делу Долиной.

