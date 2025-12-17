Юрист объяснил, как избежать проблем с продавцом при покупке вторичной квартиры

Юрист Мазур: при покупке квартиры разговор сторон нужно записать на видео

При покупке вторичной квартиры необходимо следовать нескольким правилам, которые помогут избежать проблем с продавцом в будущем. Об этом в разговоре с RT предупредил юрист Денис Мазур.

По словам специалиста, в первую очередь при покупке недвижимости необходимо записать разговор сторон на видео. Он также посоветовал сделать психиатрическое заключение о том, что продавец отдает себе отчет в своих действиях. Однако следовать этой рекомендации нужно по взаимному соглашению.

«Попросите, чтобы на сделке присутствовали один-два родственника продавца. Они должны подтвердить, что квартиру продают добровольно», — добавил эксперт.

Помимо этого, рекомендуется зафиксировать тот факт, что после совершения сделки продавцу есть где жить.

Юрист добавил, что в случае, если дело дошло до суда, не следует прислушиваться ко всем советам других обманутых покупателей. К каждому случаю требуется индивидуальный подход.

До этого зампред комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что депутаты Государственной думы РФ разрабатывают законопроект, который защитит продавцов жилой недвижимости от мошенников.

