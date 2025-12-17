В трех районах Москвы проведут масштабное озеленение

Более семи тысяч деревьев высадят на севере, северо-западе и западе Москвы

В Северном, Северо-Западном и Западном административных округах Москвы высадят более 7 тыс. деревьев в рамках масштабного озеленения столицы, сообщается на сайте mos.ru.

Озеленение территорий планируют провести вдоль автодороги от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы.

Специалисты отметили, что крупногабаритные деревья помогают поддерживать биоразнообразие, обогащают воздух кислородом и очищают от пыли. Также листва поглощает шум и увлажняет воздух.

На данный момент специалисты подбирают породный состав, в который войдут клены, липы, декоративные яблони, ели, сосны и другие деревья.

Деревья высадят во дворах, вдоль дорог, в парках и скверах. Также в новых микрорайонах создадут дополнительные зеленые зоны.