Житель Волгограда расчленил жену после ссоры и разбросал ее останки по городу

Волгоградец расчленил супругу, избавился от останков и заявил о ее исчезновении

Волгоградца заподозрили в убийстве супруги, об исчезновении которой он заявил в полицию. Об этом сообщает СК по Волгоградской области.

По версии следствия, мужчина убил жену, с которой у него произошел конфликт вечером 14 декабря. Он выстрелил женщине в голову из травматического пистолета, в результате чего его супруга скончалась на месте происшествия.

Затем мужчина расчленил тело погибшей и выбросил ее останки в реку Волга и на пустырь вблизи одного из гаражных кооперативов. Пытаясь отвести от себя подозрения, убийца обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении супруги.

Мужчина утверждал, что жена якобы ушла из дома и не вернулась, однако следователи установили его причастность к гибели женщины.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый уже признал свою вину. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее муж убил жену за то, что она набрала вес во время беременности.