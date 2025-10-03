На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Муж убил жену за то, что она набрала вес во время беременности

KTLA: американец убил жену, которая не смогла похудеть после родов
Shutterstock

В США мужчина убил свою жену, потому что она набрала вес во время родов и не могла похудеть, пишет KTLA.

В Лос-Анджелесе полиция арестовала 25-летнего Джонатана Рентерию по обвинению в убийстве его 37-летней жены Джун Баньян. Тело женщины было обнаружено в начале месяца в ее квартире. Согласно данным судмедэксперта округа, причиной смерти стали травматические повреждения шеи.

По словам соседки Ариэль Миллер, следователи выносили останки в нескольких мешках. Женщина описала Баньян как добрую и яркую женщину, которая была несчастна в браке и планировала уйти от мужа.

«Она пыталась уйти, и именно тогда он убил ее», — отметила соседка.

Джун Баньян переехала в Лос-Анджелес из Шотландии, чтобы продолжить изучение права и стать адвокатом в Калифорнии. Она вышла замуж за Рентерию вскоре после переезда, у пары недавно родилась дочь. После родов она набрала вес, что часто было причиной ссор супругов: муж обвинял ее, что она не может похудеть.

Семья Баньян организовала сбор средств для возвращения останков Джун в Шотландию для надлежащих похорон.

«Жизнь Джун оборвалась так далеко от дома», — написали они.

Джонатан остается под стражей в исправительном учреждении в центре Лос-Анджелеса с залогом в $4 млн. Следующее судебное заседание назначено на 18 ноября 2025 года. Полиция заверила соседей, что дочь пары в безопасности.

Ранее сообщалось, что в США планируют создать аналог изолятора для мигрантов «Алькатрас с аллигаторами».

