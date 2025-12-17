На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснил, как действовать при появлении водянистых мозолей

Врач Гаджимурадов: вскрывать водянистые мозоли нельзя
marekfromrzeszow/Shutterstock/FOTODOM

Водянистые мозоли не стоит вскрывать, поскольку есть опасность занесения инфекции в рану. Об этом в интервью РИАМО предупредил заведующий хирургическим отделением клиники «Будь Здоров» на Сретенке, врач травматолог-ортопед Абдула Гаджимурадов.

«Если произошел разрыв мозоли, помойте этот участок кожи водой с мылом, нанесите тонким слоем антибактериальную мазь и оберните бинтом. Если есть возможность, чаще меняйте повязку», — посоветовал специалист.

Как правило, мозоли возникают из-за длительного трения или давления при ношении тесной и некомфортной обуви. Также наличие мозолей может свидетельствовать о плоскостопии, бурситах, артритах, деформирующем остеоартрозе, отметил он.

Чтобы избежать мозолей и натоптышей, Гаджимурадов посоветовал использовать индивидуальные ортопедические стельки.

По его словам, такие стельки изготавливаются специально для конкретной стопы, обеспечивая равномерное распределение нагрузки и правильное положение ноги при ходьбе. Это не только предотвращает появление мозолей, но и снижает риск развития заболеваний суставов и позвоночника.

Ранее врач рассказал, чем опасно ношение обуви не по размеру.

