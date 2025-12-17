На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как избежать мозолей и натоптышей

Врач Гаджимурадов: ортопедические стельки помогут избежать мозолей
Shutterstock

Избежать мозолей и натоптышей помогут правильно подобранная обувь и индивидуальные ортопедические стельки. Об этом в беседе с РИАМО сообщил заведующий хирургическим отделением клиники «Будь Здоров» на Сретенке, врач травматолог-ортопед Абдула Гаджимурадов.

«Такие стельки изготавливаются специально для вашей стопы, обеспечивая равномерное распределение нагрузки и правильное положение ноги при ходьбе. Это не только предотвращает появление мозолей, но и снижает риск развития заболеваний суставов и позвоночника», — отметил специалист.

Заказать такие стельки можно у ортопеда. Они будут выполнены с учетом индивидуальных особенностей стопы, добавил он.

Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского университета Минздрава России Кирилл Казаков до этого говорил, что волнообразное расположение пальцев в обуви на высоком каблуке с узким носом приводит к сдавливанию сосудов и нервов, что может вызывать онемение, боль в ногах и нарушение кровообращения.

Ранее россиян предупредили об опасных способах лечения мозолей.

