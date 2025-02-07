Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, чем опасно ношение обуви не по размеру

Врач Терновой: ношение обуви не по размеру грозит проблемами со здоровьем
close
Shutterstock/New Africa

Ношение слишком свободной или тесной обуви может привести к проблемам со здоровьем. Об этом «Москве 24» рассказал травматолог-ортопед Константин Терновой.

Так, если стопа в ней болтается, можно получить травмы в области голеностопного сустава, внутренний и наружный перелом лодыжек, предупредил врач.

«Слишком тесная обувь лучше держит ногу в плане травматических осложнений. Однако узкие ботинки сдавливают сосуды, из-за чего нарушается кровообращение», — продолжил Терновой.

По его словам, ношение такой обуви особенно опасно для людей с сахарным диабетом. Эксперт добавил, что это может привести к трофической язве — поражению кожи из-за недостаточного питания. Помимо этого, такая обувь может натирать и приводить к появлению мозолей, заключил ортопед.

Врач-терапевт Людмила Лапа до этого рассказала «Газете.Ru», что зимой не стоит носить кроссовки и кеды, потому что такая обувь может привести к заболеваниям. По словам специалиста, проблема заключается в материалах, из которых изготовлена легкая обувь, и в разнице температур.

Ранее стилисты рассказали, как выбрать правильную обувь под джинсы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами