Врач рассказал, чем опасно ношение обуви не по размеру

Врач Терновой: ношение обуви не по размеру грозит проблемами со здоровьем

Ношение слишком свободной или тесной обуви может привести к проблемам со здоровьем. Об этом «Москве 24» рассказал травматолог-ортопед Константин Терновой.

Так, если стопа в ней болтается, можно получить травмы в области голеностопного сустава, внутренний и наружный перелом лодыжек, предупредил врач.

«Слишком тесная обувь лучше держит ногу в плане травматических осложнений. Однако узкие ботинки сдавливают сосуды, из-за чего нарушается кровообращение», — продолжил Терновой.

По его словам, ношение такой обуви особенно опасно для людей с сахарным диабетом. Эксперт добавил, что это может привести к трофической язве — поражению кожи из-за недостаточного питания. Помимо этого, такая обувь может натирать и приводить к появлению мозолей, заключил ортопед.

Врач-терапевт Людмила Лапа до этого рассказала «Газете.Ru», что зимой не стоит носить кроссовки и кеды, потому что такая обувь может привести к заболеваниям. По словам специалиста, проблема заключается в материалах, из которых изготовлена легкая обувь, и в разнице температур.

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