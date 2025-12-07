На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Хабаровске девушка распылила перцовый баллончик в лицо водителю автобуса

В Хабаровске водитель автобуса получил ожог глаз после ссоры на дороге
true
true
true
close
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Хабаровске водитель автобуса поспорил с женщиной, не уступившей ему дорогу, и получил ожог глаз от перцового баллончика. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сводка Хабаровск».

Инцидент произошел в Центральном районе города. По предварительной информации, девушка на легковом автомобиле перекрыла дорогу маршрутному автобусу, не дав ему выехать с остановки. Водитель автобуса попросил ее освободить проезд, между ними возникла ссора. В ходе конфликта автомобилистка распылила в лицо водителю перцовый баллончик и скрылась.

Находившаяся в салоне пассажирка помогла мужчине промыть глаза и вызвала скорую помощь. Пострадавший получил ожог глаз.

До этого школьник отправил в больницу водителя автобуса в Приморье. Группа подросток шумно вела себя в салоне, водитель сделал им замечание. В ответ один из школьников распылил ему в лицо перцовый баллончик. Мужчине потребовалась помощь медиков.

Ранее петербуржца арестовали за нападение с газовым баллончиком на женщину с детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами