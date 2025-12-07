В Хабаровске девушка распылила перцовый баллончик в лицо водителю автобуса

В Хабаровске водитель автобуса получил ожог глаз после ссоры на дороге

В Хабаровске водитель автобуса поспорил с женщиной, не уступившей ему дорогу, и получил ожог глаз от перцового баллончика. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сводка Хабаровск».

Инцидент произошел в Центральном районе города. По предварительной информации, девушка на легковом автомобиле перекрыла дорогу маршрутному автобусу, не дав ему выехать с остановки. Водитель автобуса попросил ее освободить проезд, между ними возникла ссора. В ходе конфликта автомобилистка распылила в лицо водителю перцовый баллончик и скрылась.

Находившаяся в салоне пассажирка помогла мужчине промыть глаза и вызвала скорую помощь. Пострадавший получил ожог глаз.

До этого школьник отправил в больницу водителя автобуса в Приморье. Группа подросток шумно вела себя в салоне, водитель сделал им замечание. В ответ один из школьников распылил ему в лицо перцовый баллончик. Мужчине потребовалась помощь медиков.

Ранее петербуржца арестовали за нападение с газовым баллончиком на женщину с детьми.