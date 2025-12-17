В Петербурге пьяная пассажирка разбила автобусное окно, выпрыгнула в него и убежала

В Петербурге пьяная женщина разгромила автобус молотком и покинула его через окно

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге пьяная пассажирка разбила окно автобуса и сбежала, сообщает УМВД по городу и области.

Инцидент произошел вечером 13 декабря, когда автобус №103 двигался по бульвару Новаторов. Около 21:50 неадекватная женщина схватила аварийный молоток, разбила одно из стекол и, как только автобус остановился, выпрыгнула наружу и скрылась с места происшествия.

Никто не пострадал, но ущерб составил больше 14 тыс. рублей. Через пару дней подозреваемую задержали. Ею оказалась 30-летняя уроженка Московской области, проживающая в Петербурге. Выяснилось, что в момент инцидента она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм). Женщину отпустили под подписку о невыезде.

