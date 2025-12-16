На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянина оштрафовали на полмиллиона рублей за стрельбу в воздух

В Крыму мужчину наказали штрафом за стрельбу в воздух из пистолета
true
true
true
close
Shutterstock

Туриста оштрафовали на полмиллиона рублей за стрельбу из пистолета в Крыму, сообщила прокуратура республики.

По данным ведомства, инцидент произошел в августе текущего года неподалеку от озера Мраморное в Бахчисарайском районе. Установлено, что 25-летний житель другого региона, используя пистолет, произвел не менее пяти выстрелов в воздух.

Стрелка обезоружили и задержали сотрудники правоохранительных органов. В результате ЧП никто не пострадал, однако мужчину обвинили в совершении хулиганства.

«Суд приговорил молодого человека к штрафу в размере 500 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

До этого жителя Красноярска заподозрили в стрельбе по окнам квартир.

Ранее водитель свадебного кортежа обстрелял гостей из ружья в российском городе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами