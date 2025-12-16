Россиянина оштрафовали на полмиллиона рублей за стрельбу в воздух

Туриста оштрафовали на полмиллиона рублей за стрельбу из пистолета в Крыму, сообщила прокуратура республики.
По данным ведомства, инцидент произошел в августе текущего года неподалеку от озера Мраморное в Бахчисарайском районе. Установлено, что 25-летний житель другого региона, используя пистолет, произвел не менее пяти выстрелов в воздух.
Стрелка обезоружили и задержали сотрудники правоохранительных органов. В результате ЧП никто не пострадал, однако мужчину обвинили в совершении хулиганства.
«Суд приговорил молодого человека к штрафу в размере 500 тыс. рублей», — сказано в сообщении.
