Россиянина оштрафовали на полмиллиона рублей за стрельбу в воздух

В Крыму мужчину наказали штрафом за стрельбу в воздух из пистолета

Туриста оштрафовали на полмиллиона рублей за стрельбу из пистолета в Крыму, сообщила прокуратура республики.

По данным ведомства, инцидент произошел в августе текущего года неподалеку от озера Мраморное в Бахчисарайском районе. Установлено, что 25-летний житель другого региона, используя пистолет, произвел не менее пяти выстрелов в воздух.

Стрелка обезоружили и задержали сотрудники правоохранительных органов. В результате ЧП никто не пострадал, однако мужчину обвинили в совершении хулиганства.

«Суд приговорил молодого человека к штрафу в размере 500 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

До этого жителя Красноярска заподозрили в стрельбе по окнам квартир.

Ранее водитель свадебного кортежа обстрелял гостей из ружья в российском городе.