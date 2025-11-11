На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Общественной палате предложили вернуть 13-ю зарплату

Член ОП Гриб предложил выплачивать бюджетникам 13-ю зарплату перед Новым годом
close
Depositphotos

В России необходимо возродить «добрую советскую традицию», когда бюджетники перед Новым годом получали 13-ю заработную плату. Об этом ТАСС сообщил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) Владислав Гриб.

«Считаю, что это очень важная социальная, стимулирующая мера для бюджетников, особенно для врачей, учителей», — заявил он.

По словам члена ОП, инициативу нужно закрепить на законодательном уровне, потому что перед Новым годом количество трат особенно возрастает. По его словам, выплата перед праздниками поможет россиянам спланировать крупные покупки.

Гриб призвал правительство РФ одобрить и поддержать предложение.

Уже не первый год накануне зимы в России начинают обсуждать необходимость введения 13-й пенсии по аналогии с 13-й зарплатой. По мнению общественников, это стало бы хорошим подспорьем для уже неработающих граждан. В конце октября лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов выступил с предложением выплатить в декабре пенсионерам тринадцатую пенсию.

«13-я зарплата» — дополнительная выплата, которая выплачивалась работникам в СССР в конце каждого календарного года. Мера поддержки является денежным поощрением за хорошую работу, но не входит в обязательную часть оплаты труда.

Подробнее о выплатах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что повышение зарплаты у коллег вызывает чувство несправедливости почти у половины россиян.

