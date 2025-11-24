Петербурженка сломала руку за два часа до свадьбы, пытаясь повторить тренд в TikTok

Baza: в Петербурге девушка сломала руку перед свадьбой из-за тренда в TikTok

В Петербурге девушка попала в больницу сразу после свадебной церемонии из-за тренда в TikTok. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, за два часа до мероприятия она находилась в отеле, и, одевшись в белое платье, решила снять трендовое видео. Для этого она пробежалась по одному из коридоров, иногда оглядываясь назад.

В какой-то момент каблук зацепился за подол, девушка упала, сломав руку.

Так как до росписи оставалось менее двух часов, невеста проигнорировала травму и никому не рассказала.

«Дождавшись заветного «Да!», она призналась родным, что все время простояла со сломанной рукой», – сообщается в публикации.

В результате пострадавшая попала в травмпункт с переломом со смещением. Ей оказали необходимую помощь.

До этого в Ирландии у восьмилетнего мальчика остановилось сердце после того, как он сломал руку. Ребенку предстояла операция, но после травмы его самочувствие ухудшилось. Спустя некоторое время его выписали, но вскоре у него начались проблемы с самочувствием. Его госпитализировали, но спасти не смогли.

Ранее калининградец сломал палец своей возлюбленной, пытаясь разблокировать ее телефон.