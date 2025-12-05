88-летний мужчина потерял пенсию и стал миллионером благодаря тиктокеру

Тиктокер помог ветерану из США, который был вынужден работать на пенсии

Ветеран армии США лишился пенсии и стал миллионером в 88 лет благодаря тиктокеру. Его историю рассказывает NBC.

Эд Бамбас из Детройта служил в армии и работал компании General Motors, пока не вышел на пенсию в 1999 году.

Мужчина был уверен в своем будущем, но в 2009 году вместе с почти 20 тысячами сотрудников дочерней компании Delphi лишился пенсионных выплат и медицинской страховки из-за банкротства GM.

Он продал дом и был вынужден работать в магазинах по восемь часов пять дней в неделю.

Историю ветерана услышал австралийский тиктокер Сэм Вайденхофер, который приехал к Бамбасу и дал ему $400, а затем организовал сбор средств в интернете.

Пользователи TikTok были тронуты историей мужчины и за несколько дней собрали ему на проживание и медицинские нужды более $1,5 млн. Теперь Бамбас собирается выйти на заслуженный отдых и проводить больше времени с семьей.

Ранее пенсионер, годами живший на улице, выиграл более 43 млн рублей в лотерею.