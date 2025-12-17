Премьер Австралии почтил россиян, погибших при теракте

Премьер Австралии назвал героями иммигрантов из РФ, погибших в теракте в Сиднее

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз назвал национальными героями иммигрантов из России Бориса и Софию Гурман, а также переселенца из СССР Ройвена Моррисона, которые погибли во время противодействия террористам в Сиднее 14 декабря. Об этом сообщает телеканал Sky News Australia.

«Я отдаю дань уважения Борису и Софии Гурман», — заявил политик

Албаниз рассказал, что Борис пытался остановить одного из террористов, когда тот выходил из автомобиля. Ройвен Моррисон бросал кирпичи, пытаясь предотвратить теракт, и также был застрелен боевиками.

Глава правительства назвал всех упомянутых лиц героями Австралии.

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки (еврейского «Праздника огней»). На мероприятие собрались около 2 тыс. членов еврейской общины.

В результате стрельбы, по последним данным, 15 человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще как минимум 40 ранены. Один из нападавших ликвидирован. Полиция квалифицировала случившееся как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за теракт в Сиднее на премьера Австралии.