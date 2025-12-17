На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Австралии почтил россиян, погибших при теракте

Премьер Австралии назвал героями иммигрантов из РФ, погибших в теракте в Сиднее
true
true
true
close
JOEL CARRETT/Pool via Reuters

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз назвал национальными героями иммигрантов из России Бориса и Софию Гурман, а также переселенца из СССР Ройвена Моррисона, которые погибли во время противодействия террористам в Сиднее 14 декабря. Об этом сообщает телеканал Sky News Australia.

«Я отдаю дань уважения Борису и Софии Гурман», — заявил политик

Албаниз рассказал, что Борис пытался остановить одного из террористов, когда тот выходил из автомобиля. Ройвен Моррисон бросал кирпичи, пытаясь предотвратить теракт, и также был застрелен боевиками.

Глава правительства назвал всех упомянутых лиц героями Австралии.

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки (еврейского «Праздника огней»). На мероприятие собрались около 2 тыс. членов еврейской общины.

В результате стрельбы, по последним данным, 15 человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще как минимум 40 ранены. Один из нападавших ликвидирован. Полиция квалифицировала случившееся как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за теракт в Сиднее на премьера Австралии.

Все новости на тему:
Стрельба на пляже в Сиднее
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами