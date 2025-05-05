Россиянам объяснили, что делать, если номер в отеле не соответствует брони

В случае, если номер в отеле не соответствует описанию при бронировании, важно зафиксировать состояние помещения в момент заселения, сделав фотографии всех несоответствий или сняв видеообзор. Такой совет в интервью РИАМО дала руководитель отдела бронирования отеля Palmira Garden Анастасия Петкова.

Проблему, по ее словам, можно попытаться решить на месте. Для этого следует обратиться на ресепшн и предоставить фото- и видеоматериалы администратору. Клиенту могут предложить другой номер или скидки на услуги отеля, отметила эксперт.

«В случае невозможности предоставить альтернативный номер для заселения, вы можете потребовать возместить ущерб или предоставить скидку на проживание. Можно обратиться в суд, если была потрачена существенная сумма, а также составить жалобу в Роспотребнадзор и написать развернутый отзыв о ситуации», — добавила Петкова.

Менеджер по продажам агрегатора туров Onlinetours Светлана Герасимова до этого рассказала, как избежать обмана при бронировании отелей. Чтобы не нарваться на неприятный сюрприз в виде скрытой комиссии и налогов, она посоветовала проверять итоговую сумму перед оплатой.

Также она рекомендует изучить отзывы на независимых платформах, таких как TripAdvisor или Google Maps.

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