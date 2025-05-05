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Трамп приказал восстановить и открыть тюрьму «Алькатрас»

Трамп поручил открыть тюрьму «Алькатрас» для отправки опасных преступников
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поручил восстановить и открыть федеральную тюрьму строгого режима на острове Алькатрас возле побережья Сан-Франциско в Калифорнии для отправки опасных преступников. Об этом глава Белого дома заявил в социальной сети Truth Social.

«Приказываю <...> вновь открыть существенно расширенный и перестроенный Алькатрас, чтобы разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки», — отметил он.

По словам Трампа, возобновление работы тюрьмы станет «символом закона, порядка и справедливости».

В конце января старший сын президента США Дональд Трамп – младший в соцсети X предложил возобновить работу тюрьмы «Алькатрас». Сын главы Белого дома приветствовал идею своего отца о подготовке крупного миграционного центра на базе в Гуантанамо (Куба) для содержания задержанных нелегальных мигрантов.

«Это отличная идея. Может, нам также стоит снова открыть «Алькатрас»?!» — написал Трамп-младший.

Тюрьма «Алькатрас» имеет репутацию самой суровой тюрьмы в США. Бывшие заключенные сообщали о жестокости и бесчеловечных условиях, которые стали серьезным испытанием для их рассудка. За 29-летнюю историю федеральной тюрьмы из нее пытались сбежать по меньшей мере 14 раз. Самая известная попытка побега была совершена грабителем банков Фрэнком Моррисом, а также братьями Джоном и Кларенсом Энглинами в июне 1962 года. Среди самых известных заключенных в «Алькатрас» — знаменитый гангстер Аль Капоне, Роберт Страуд и мафиози Мейер Коэн.

Ранее журналист рассказал о тюрьме в Сальвадоре, куда США хотят направить преступников.

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