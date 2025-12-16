На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Урале произошел пожар на трубном заводе

В Свердловской области на производящем трубы заводе произошел пожар
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

В Свердловской области произошел пожар на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ). Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

На опубликованных кадрах с места события видна часть производственного помещения, охваченная огнем. Сотрудники предприятия покидают цех, где распространяется пламя.

В пресс-службе завода сообщили порталу Е1, что сегодня в 09:05 в одном из цехов предприятия произошел пожар. Площадь возгорания составила 14 кв. м. В настоящее время, отметили представители предприятия, пожар удалось потушить.

«В целях обеспечения безопасности оборудование цеха было временно приостановлено, а сотрудники эвакуированы. Пострадавших в результате инцидента нет. Пробы воздуха в цехе показали, что персонал может вернуться на рабочие места, ведется перезапуск оборудования», – подчеркнули в пресс-службе ПНТЗ.

В конце сентября самосвал протаранил опору линии электропередачи и оставил ПНТЗ без электричества. Самосвал с поднятым кузовом снес металлическую арку с проложенными по ней электрическими кабелями. Упавшие кабели впоследствии оказались на раме грузовика.

Ранее в Петербурге инспектор ГАИ пытался слить топливо из служебной машины, но устроил пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами