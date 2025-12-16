На Урале произошел пожар на трубном заводе

В Свердловской области на производящем трубы заводе произошел пожар

В Свердловской области произошел пожар на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ). Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

На опубликованных кадрах с места события видна часть производственного помещения, охваченная огнем. Сотрудники предприятия покидают цех, где распространяется пламя.

В пресс-службе завода сообщили порталу Е1, что сегодня в 09:05 в одном из цехов предприятия произошел пожар. Площадь возгорания составила 14 кв. м. В настоящее время, отметили представители предприятия, пожар удалось потушить.

«В целях обеспечения безопасности оборудование цеха было временно приостановлено, а сотрудники эвакуированы. Пострадавших в результате инцидента нет. Пробы воздуха в цехе показали, что персонал может вернуться на рабочие места, ведется перезапуск оборудования», – подчеркнули в пресс-службе ПНТЗ.

В конце сентября самосвал протаранил опору линии электропередачи и оставил ПНТЗ без электричества. Самосвал с поднятым кузовом снес металлическую арку с проложенными по ней электрическими кабелями. Упавшие кабели впоследствии оказались на раме грузовика.

Ранее в Петербурге инспектор ГАИ пытался слить топливо из служебной машины, но устроил пожар.