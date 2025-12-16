В Петербурге инспектор ГАИ пытался слить топливо из служебной машины, но устроил пожар

В Петербурге инспектора ГАИ задержали после пожара из-за слива бензина

В Петербурге сотрудник ГАИ стал фигурантом уголовного дела после случайного пожара. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на стоянке, где находились автомобили Госавтоинспекции. По предварительной информации, старший инспектор решил слить себе топливо из служебной машины.

В какой-то момент пары бензина загорелись. В результате пострадали другие транспортные средства рядом. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

«Следователем выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы», – сообщается в публикации.

До этого в Польше задержали мужчину, который сливал бензин из грузовиков. Этим он занимался ночью, и, чтобы избежать ответственности, надевал простыню с вырезами для глаз, таким образом притворяясь привидением.

