На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге инспектор ГАИ пытался слить топливо из служебной машины, но устроил пожар

В Петербурге инспектора ГАИ задержали после пожара из-за слива бензина
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге сотрудник ГАИ стал фигурантом уголовного дела после случайного пожара. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на стоянке, где находились автомобили Госавтоинспекции. По предварительной информации, старший инспектор решил слить себе топливо из служебной машины.

В какой-то момент пары бензина загорелись. В результате пострадали другие транспортные средства рядом. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

«Следователем выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы», – сообщается в публикации.

До этого в Польше задержали мужчину, который сливал бензин из грузовиков. Этим он занимался ночью, и, чтобы избежать ответственности, надевал простыню с вырезами для глаз, таким образом притворяясь привидением.

Ранее россиянам рассказали, сколько можно хранить бензин в канистре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами