В РОЦИТ заявили о неготовности массового пользователя к «интерактивности» бытовой техники

ИТ-эксперт Костунов призвал регулировать рекламу в умной бытовой технике
Samsung

Массовые пользователи пока не готовы к «интерактивности» бытовой техники. Об этом заявил эксперт РОЦИТ Вадим Ампелонский, комментируя случай, когда реклама сериала на холодильнике Samsung привела к психиатрической госпитализации британки.

«Не только факт наличия навязанного рекламного баннера на экране холодильника, но и сама возможность производителя управлять панелью бытовых приборов в твоей квартире пока вызывает вопросы и страхи не только у людей с психическими расстройствами», — сказал он.

По его мнению, широкое внедрение IoT-устройств потребует новых подходов к кибербезопасности на уровне домохозяйств и соответствующих расходов.

«Использование данных пользователей производителями бытовых приборов должно регулироваться на различных уровнях – отраслевом, государственном. В России вводятся ограничения на работу иностранных исследовательских и рекламных компаний именно для того, чтобы бесконтрольный сбор данных не привел к тяжелым последствиям», — добавил Ампелонский.

«Мы видим прецедент того, как частная компания, отлично осознавая свои действия, фактически вторглась в личное пространство человека, не получив его явного согласия на это. Да, после волны возмущения Samsung выпустил обновление, отключающее рекламу, но никто не гарантирует, что, когда все утихнет, очередное обновление незаметно вернет баннеры», — отметил ИТ-эксперт Илья Костунов.

Он подчеркнул необходимость регулирования таких практик на уровне законодательства и напомнил, что Россия ограничивает деятельность иностранных рекламных и исследовательских компаний именно для предотвращения подобных случаев.

Ранее «Хабр» сообщал, что рекламная кампания сериала «Одна из многих», запущенная в Великобритании на экранах умных холодильников Samsung, привела к госпитализации местной жительницы.

Отмечается, что на дисплее бытового устройства постоянно отображалось сообщение: «Извини, что мы тебя расстроили, Кэрол». Владелица холодильника, страдающая шизофренией, решила, что надпись адресована лично ей, а устройство было взломано. Это вызвало у неё паническую атаку, и она добровольно обратилась в психиатрическую клинику, где провела несколько дней под наблюдением. Врачи скорректировали её терапию.

