Россиянина задержали через пять минут после освобождения из колонии

Ura.ru: в Екатеринбурге мужчина вышел из колонии и был задержан спустя пять минут
Антон Денисов/РИА Новости

В Свердловской области вышедшего из колонии заключенного задержали по делу о терроризме, он пробыл на свободе ровно пять минут. Об этом сообщает Ura.ru.

Осужденный освободился из исправительной колонии № 10 Екатеринбурга в 10:15 и был задержан оперативниками в 10:20 — через пять минут после выхода на свободу. Основанием для нового задержания стало уголовное дело, возбужденное за несколько дней до освобождения.

Фигуранта подозревают в склонении к террористической деятельности. После задержания он был доставлен в следственное подразделение регионального управления ФСБ.

До этого в США мужчина, отбывший срок за ограбление банка, попытался ограбить тот же самый банк. Он ворвался в отделение банка, заявил, что вооружен, потребовал деньги и скрылся. Грабителя быстро обнаружили и задержали неподалеку от места преступления. Американцу предъявлено новое обвинение в ограблении. Сейчас он находится за решеткой, ожидая приговор суда по своему делу.

Ранее в Калужской области осужденный плеснул кислотой в начальника колонии.

