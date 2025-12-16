На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нос женщины сгнил после стоматологической операции

The Sun: нос британки сгнил после стоматологической операции в Турции
true
true
true
close
Jam Press

Линн Абейанс из британского города Телфорд заявила, что получила тяжелые осложнения после стоматологической операции, пишет The Sun. По словам британки, поездка в Турцию за «новой улыбкой» обернулась инфекцией, некрозом тканей и разрушением носовой перегородки.

Женщина рассказала, что отправилась в Анталью для проведения сложного стоматологического лечения, включавшего синус-лифтинг, костную пластику установку имплантов. За процедуру она заплатила около £3 тыс., тогда как в Великобритании стоимость аналогичного лечения оценивалась примерно в £50 тыс.

По словам Абейанс, уже во время операции она почувствовала сильную боль, несмотря на применение местной анестезии.

«При костной пластике я чувствовала, как по лицу бьют молотком. Когда поднимали гайморову пазуху, казалось, что поднимается все лицо», — рассказала она.

После операции женщина два дня не могла нормально есть и спать из-за боли и отека. В Турции ей временно установили зубы поверх имплантов и рекомендовали вернуться через четыре месяца для установки постоянных конструкций. Однако, по ее словам, она побоялась снова ехать на повторную процедуру.

Вернувшись в домой, женщина обратилась за медицинской помощью. Ей диагностировали синусит и назначили антибиотики, однако лечение не принесло облегчения. Частный стоматолог, проведя рентгеновское обследование, обнаружил, что импланты пробили носовую перегородку. Зубные конструкции были удалены, однако инфекция продолжала распространяться.

Женщину госпитализировали, но врачи не смогли провести операцию по удалению имплантов из-за тяжелого инфекционного процесса. Позже у нее произошло разрушение носа, которое она связывает с некрозом тканей, вызванным длительной инфекцией.

По ее словам, воспаление привело к отмиранию тканей и коллапсу перегородки носа. В социальных сетях она сообщила, что участки некроза были удалены, а три наиболее проблемных импланта извлечены. В настоящее время, как утверждает женщина, ей предстоит длительный период восстановления.

Ранее британец лишился зубов из-за любви к энергетическим напиткам.

