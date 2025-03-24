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Британец лишился зубов из-за любви к энергетическим напиткам

Daily Star: британец 20 лет выпивал по 21 банке энергетика в неделю и лишился зубов
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nicholasjohnmudford/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британец лишился зубов из-за любви к энергетическим напиткам, пишет Daily Star.

Николас Мадфорд из Девона в течение 20 лет выпивал по 21 банке энергетика в неделю, пока его зубы буквально не начали крошиться. Однако страх перед стоматологами заставлял мужчину десятилетиями избегать врачей.

Переломный момент наступил, когда по дороге на работу у Николаса выпал передний зуб.

«Я выглядел как бездомный, хотя у меня хорошая работа», — признается страховой брокер.

Лишь в феврале британец решился на радикальное изменение — полный набор виниров в Турции за £9000.

«Теперь я улыбаюсь без стеснения и постоянно фотографируюсь. Энергетики разрушают зубы! Я теперь отговариваю каждого, кто их пьет», — добавил Николас.

После трансформации мужчина планирует каждые два года летать в Турцию для проверки десен, но главное — он наконец обрел уверенность в себе.

Ранее британец 2 года выпивал в день по 2 литра энергетиков и попал в реанимацию.

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