Пешеход во время ссоры с водителем на трассе в Якутии порезал его ножом

В Якутии пешеход поссорился с водителем на трассе и порезал его ножом

В Якутии водитель не выжил после того, как во время ссоры на него напал пешеход с ножом. Об этом сообщает СК России.

Инцидент произошел на федеральной трассе. Предварительно, пешеход вступил в конфликт с водителем, и в какой-то момент ссора переросла в потасовку — пешеход дважды ударил шофера ножом. В результате пострадавший не выжил.

В потасовку пытался вмешаться еще один мужчина — он также получил от агрессора удар ножом. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад о ходе и результатах следствия, а также обо всех установленных обстоятельствах преступления.

