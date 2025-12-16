На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пешеход во время ссоры с водителем на трассе в Якутии порезал его ножом

В Якутии пешеход поссорился с водителем на трассе и порезал его ножом
Shutterstock

В Якутии водитель не выжил после того, как во время ссоры на него напал пешеход с ножом. Об этом сообщает СК России.

Инцидент произошел на федеральной трассе. Предварительно, пешеход вступил в конфликт с водителем, и в какой-то момент ссора переросла в потасовку — пешеход дважды ударил шофера ножом. В результате пострадавший не выжил.

В потасовку пытался вмешаться еще один мужчина — он также получил от агрессора удар ножом. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад о ходе и результатах следствия, а также обо всех установленных обстоятельствах преступления.

Ранее россиянин ворвался к соседям с ножом и топором из-за обиды, что его не позвали ужинать.

