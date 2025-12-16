На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин ворвался к соседям с ножом и топором из-за обиды, что его не позвали ужинать

В Омске сосед избил семейную пару, которая не пригласила его на ужин
ГУ МВД России по Омской области

В Омске задержан 36-летний местный житель, который, обидевшись на то, что его не позвали за стол, ворвался в квартиру соседей с ножом и топором, избил пару и похитил имущество. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент в доме на улице Трактовая. Сожители, 55-летний мужчина и 32-летняя женщина, ужинали и распивали спиртное, когда к ним постучался сосед. Они не впустили его в квартиру и не пригласили к столу.

Обидевшись, мужчина разбил топором оконное стекло и проник в жилище через окно. Ворвавшись внутрь, злоумышленник достал нож и ударил им хозяина квартиры в ногу. После этого он нанес удар кулаком в лицо женщине, забрал электрический обогреватель и скрылся. Общая сумма ущерба составила две тысячи рублей.

Подозреваемого в нападении задержали. На допросе 36-летний омич, имеющий 11 неснятых и непогашенных судимостей за кражи, грабежи, угоны и причинение вреда здоровью, пояснил, что похитил обогреватель для личного пользования. У него был изъят нож. Возбуждено уголовное дело о разбое, обвиняемому может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Оренбургской области мужчина избил партнершу из-за недосоленного супа.

