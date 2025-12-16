Стало известно, почему мемориал Александру Невскому установили у «натовского берега»

Мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» был установлен на берегу Чудского озера в Псковской области так, чтобы он был виден с «натовского берега», напоминая о провале попытки агрессии против Руси и предупреждение новых попыток. Об этом заявил соавтор создания мемориала, зампредседателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко, его слова приводит РИА Новости.

«Мы позаботились о том, чтобы он был достаточно заметен с натовского берега, чтобы они помнили, что уже ходили сюда», — сказал он.

Овсиенко подчеркнул, что для агрессоров тех лет походы «плохо закончились», поэтому «повторять не надо». Он отметил, что этот мемориал — «залог нерушимости Отечества».

«Это наши герои и продолжение героической истории Отечества сегодняшнего дня», — заключил Овсиенко.

16 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства РФ 2025 года в области культуры. Премией за создание мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» были отмечены члены РВИО Николай Овсиенко и скульптор Виталий Шанов.

Мемориальный комплекс открыли 11 сентября 2022 года на берегу Чудского озера в Псковской области рядом с границей с Эстонией.

