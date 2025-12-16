На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Запорожской области рассказали о состоянии пострадавшей при атаке ВСУ девочки

Губернатор Балицкий: пострадавшую при атаке ВСУ девочку подключили к ИВЛ
РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в Telegram-канале, что девочка, пострадавшая от удара украинских войск в Каменке-Днепровской, находится на искусственной вентиляции легких.

«Состояние остается тяжелым, но с некоторой положительной динамикой», — написал Балицкий.

По его словам, была проведена консультация со специалистами Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера. В результате было принято решение об эвакуации девочки в Крым – в Республиканскую детскую клиническую больницу – для оказания узкоспециализированной медицинской помощи.

По словам медиков, оценить состояние ребенка можно будет через пять–шесть дней, после чего станет ясно, наблюдается ли положительная динамика.

16 декабря Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не менее 10 раз атаковали Запорожскую область. Под обстрел попали жилые дома, а также объекты гражданской инфраструктуры в трех муниципальных округах региона — Васильевском, Пологовском и Каменско-Днепровском. По его словам, в результате прилетов, три человека получили ранения, один из них получил травмы, не совместимые с жизнью.

Ранее глава Запорожской области показал разбитые машины после атаки дронов.

