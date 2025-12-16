Почти 140 тыс. мигрантов сняты с учета за отсутствие геоданных в «Амине»

С миграционного учета за отсутствие геоданных в «Амине» сняты 139 тыс. человек

Более 139 тыс. человек сняты с миграционного учета за отсутствие геоданных в приложении «Амина». Об этом по итогам брифинга в Главном управлении МВД России по столице сообщило агентство городских новостей «Москва».

С 1 сентября в Московском регионе стартовал пилотный проект по учету иностранных граждан ряда стран. По прибытию в столицу и Подмосковье они обязаны установить специальное мобильное приложение «Амина».

Отмечается, что после установки приложение передает сведения о геолокации в МВД России. Если в течение трех дней данные не будут поступать, иностранному гражданину придет уведомление с напоминанием о необходимости подтвердить адрес местонахождения или проинформировать территориальное подразделение МВД России о его изменении.

В случае отсутствия данных о геолокации в течение более трех рабочих дней с момента последнего мониторинга иностранный гражданин снимается с миграционного учета.

«Данное нарушение повлечет за собой внесение гражданина в реестр контролируемых лиц. С момента начала эксперимента снято с миграционного учета за отсутствие геоданных 139 тыс. 236 человек», — стало известно в ходе брифинга.

Целью нововведения является повышение удобства всех возможных видов учета. Благодаря «Амине» компетентные службы смогут получать данные о местонахождении трудовых мигрантов в Московском регионе, что способствует усилению контроля за безопасностью и профилактике правонарушений со стороны недобросовестных гостей.

Ранее сообщалось, что установка мобильного приложения «Амина» обязательна для граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины, приезжающих в Москву и Московскую область для работы.