Шеф-повар спас жизнь постоянному клиенту, переставшему ходить в ресторан

Во Флориде шеф-повар ресторана Shrimp Basket, по мнению родственников и коллег, спас жизнь одному из своих постоянных клиентов после того, как заметил его внезапное отсутствие, пишет New York Post.

Как пишут СМИ, 78-летний Чарли Хикс на протяжении десяти лет приходил в ресторан в дважды в день — на обед и ужин. Его заказ всегда был неизменным: чашка гумбо с небольшим количеством риса и без крекеров. Сотрудники заведения признаются, что мужчина стал для них частью повседневной жизни.

«Мы только открываем двери — и мистер Хикс уже здесь», — рассказал шеф-повар ресторана Донелл Столлворт.

Однако Хикс несколько дней подряд не появился в ресторане. По словам Столлворта, это сразу насторожило персонал. Сначала сотрудники позвонили клиенту домой, и он сообщил, что плохо себя чувствует. Тогда работники ресторана привезли ему любимое блюдо, оставив заказ у двери по его просьбе.

На третий день телефон Хикса перестал отвечать. Опасаясь худшего, Столлворт во время смены отправился к нему домой. Он несколько раз стучал в дверь, но ответа не было. Уже собираясь уходить, шеф-повар услышал слабый голос с просьбой о помощи.

Открыв дверь, Донелл обнаружил мужчину на полу. Выяснилось, что Чарли упал, сломал два ребра и оказался в состоянии сильного обезвоживания. Его срочно госпитализировали.

Во время длительного восстановления сотрудники ресторана ежедневно навещали Хикса и приносили ему привычный заказ. После выписки они помогли ему найти новую квартиру — прямо рядом с заведением, чтобы быть поблизости и при необходимости следить за его состоянием.

Племянница Хикса, Кристина Нипер, рассказала, что ее дядя уверен: именно Столлворт спас ему жизнь. По ее словам, между шеф-поваром и постоянным посетителем завязалась настоящая дружба.

