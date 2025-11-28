Goodnewsnetwork: в США школьник спас жизнь отчиму с сердечным приступом

В США школьник спас отчиму жизнь благодаря навыкам оказания первой помощи, пишет Good News Network.

Менее чем через год после прохождения курса сердечно-легочной реанимации (СЛР) в школе 17-летний Энтони Киллингер применил полученные навыки в реальной критической ситуации. Это произошло, когда его мать обнаружила своего мужа лежащим дома на полу.

Киллингер застал своего отчима, Майка Риза, лежащим на полу и издающим храпящий звук — характерный признак остановки сердца. Позвонив в службу 911, он начал выполнять СЛР и продолжал около восьми минут, пока дыхание мужчины не начало восстанавливаться.

По словам врачей, именно оперативные действия подростка спасли мужчине жизнь и предотвратили повреждение мозга, поскольку при остановке сердца мозг быстро остаётся без кислорода.

«Шанс выжить после остановки сердца — около 9%. А выжить без повреждений — еще реже», — отметил сам Энтони.

Риз ранее перенес операцию на открытом сердце в 2018 году. На этот раз его госпитализация оказалась короткой: спустя неделю он был выписан с имплантированным дефибриллятором. Мужчина признался, что по-прежнему испытывает усталость — распространенное последствие остановки сердца, — но благодарен пасынку за спасение.

