На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Школьник спас отчиму жизнь благодаря навыкам оказания первой помощи

Goodnewsnetwork: в США школьник спас жизнь отчиму с сердечным приступом
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США школьник спас отчиму жизнь благодаря навыкам оказания первой помощи, пишет Good News Network.

Менее чем через год после прохождения курса сердечно-легочной реанимации (СЛР) в школе 17-летний Энтони Киллингер применил полученные навыки в реальной критической ситуации. Это произошло, когда его мать обнаружила своего мужа лежащим дома на полу.

Киллингер застал своего отчима, Майка Риза, лежащим на полу и издающим храпящий звук — характерный признак остановки сердца. Позвонив в службу 911, он начал выполнять СЛР и продолжал около восьми минут, пока дыхание мужчины не начало восстанавливаться.

По словам врачей, именно оперативные действия подростка спасли мужчине жизнь и предотвратили повреждение мозга, поскольку при остановке сердца мозг быстро остаётся без кислорода.

«Шанс выжить после остановки сердца — около 9%. А выжить без повреждений — еще реже», — отметил сам Энтони.

Риз ранее перенес операцию на открытом сердце в 2018 году. На этот раз его госпитализация оказалась короткой: спустя неделю он был выписан с имплантированным дефибриллятором. Мужчина признался, что по-прежнему испытывает усталость — распространенное последствие остановки сердца, — но благодарен пасынку за спасение.

Ранее школьник спас группу женщин от медведя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами