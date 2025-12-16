На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина похудела на 46 килограммов благодаря операции и решила снова набрать вес

Британка столкнулась с дисморфофобией из-за резкого похудения благодаря операции
true
true
true
close
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Великобритании похудела на 46 кг и пожаловалась на то, что не может вернуть свой прежний вес. Об этом она рассказала в интервью The Sun.

Два года назад 31-летняя Уитни Эйнскоу из Ротерхэма сделала операцию по уменьшению желудка в Египте за £4000 после того, как в Великобритании ей отказали — ее индекс массы тела (ИМТ) не дотягивал до категории тяжелого ожирения.

До хирургического вмешательства она весила около 95 кг, долго пыталась худеть с помощью диет и тренировок, а затем решилась на радикальный шаг и стала весить примерно 35 кг.

Сначала Уитни радовалась, что может носить любую одежду, и признавалась, что чувствует себя гораздо увереннее как в одежде, так и без нее. Однако после операции у женщины появились новые проблемы.

Она утверждает, что больше не может набрать вес, хотя специально ест то, что обычно советуют ограничивать: чипсы, печенье и другую нездоровую еду. По ее словам, вес продолжает падать, а после такой еды женщина чувствует себя так, будто ее «сбил грузовик».

Британка призналась, что столкнулась с дисморфофобией — ей тяжело принять свое чрезмерно худое тело. Однако врачи ее игнорируют, в том числе и потому, что она делала операцию за границей.

«Я все еще могу смотреть в зеркало и думать, что выгляжу толстой. А бывают и другие дни, когда я смотрю в зеркало и думаю, что выгляжу худой. Но я знаю и понимаю, что мне нужна помощь», — говорит женщина.

Ранее россиянка обвинила звездного хирурга в том, что он изуродовал ей нос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами