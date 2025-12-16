Женщина похудела на 46 килограммов благодаря операции и решила снова набрать вес

Жительница Великобритании похудела на 46 кг и пожаловалась на то, что не может вернуть свой прежний вес. Об этом она рассказала в интервью The Sun.

Два года назад 31-летняя Уитни Эйнскоу из Ротерхэма сделала операцию по уменьшению желудка в Египте за £4000 после того, как в Великобритании ей отказали — ее индекс массы тела (ИМТ) не дотягивал до категории тяжелого ожирения.

До хирургического вмешательства она весила около 95 кг, долго пыталась худеть с помощью диет и тренировок, а затем решилась на радикальный шаг и стала весить примерно 35 кг.

Сначала Уитни радовалась, что может носить любую одежду, и признавалась, что чувствует себя гораздо увереннее как в одежде, так и без нее. Однако после операции у женщины появились новые проблемы.

Она утверждает, что больше не может набрать вес, хотя специально ест то, что обычно советуют ограничивать: чипсы, печенье и другую нездоровую еду. По ее словам, вес продолжает падать, а после такой еды женщина чувствует себя так, будто ее «сбил грузовик».

Британка призналась, что столкнулась с дисморфофобией — ей тяжело принять свое чрезмерно худое тело. Однако врачи ее игнорируют, в том числе и потому, что она делала операцию за границей.

«Я все еще могу смотреть в зеркало и думать, что выгляжу толстой. А бывают и другие дни, когда я смотрю в зеркало и думаю, что выгляжу худой. Но я знаю и понимаю, что мне нужна помощь», — говорит женщина.

