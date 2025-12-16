Петербургская пенсионерка попала под «КамАЗ» и чудом выжила

78.ru: в Петербурге пенсионерка попала под «КамАЗ» и чудом выжила

В Петербурге пожилая женщина чудом выжила, оказавшись под колесами «КамАЗа». Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на перекрестке Варшавской и Благодатной улиц. Пенсионерка, которая ходила с ходунками, попыталась перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. В этот момент ее сбил грузовой «КамАЗ».

От удара пенсионерка упала в сторону. На кадрах с места происшествия видно, как неравнодушные очевидцы поспешили к пожилой женщине на помощь. Сообщается, что после случившегося она встала и пошла дальше — подробной информации о состоянии петербурженки не поступало.

