Глава ЛДПР Слуцкий предложил ввести федеральный стандарт транспортной доступности

Социальные маршруты могут появиться во всех регионах России
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить федеральный стандарт транспортной доступности и ввести обязательную сеть социальных маршрутов из удаленных населенных пунктов к объектам социальной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

«Фракция ЛДПР предлагает создать федеральный стандарт транспортной доступности в регионах России и ввести обязательную сеть социальных маршрутов из труднодоступных населенных пунктов к важной инфраструктуре - больницам, МФЦ, школам, детским садам», - сказал Слуцкий.

По его мнению, стандарт должен быть оформлен в виде нормативного акта правительства РФ и включать: предельные тарифы на регулярные перевозки, создание социальных и ночных маршрутов в городах с населением свыше 50 тыс. человек, систему мониторинга соблюдения расписаний с открытой отчетностью, а также обеспечение доступности транспорта для инвалидов и маломобильных групп.

Дополнительно предусматривается льготная лизинговая программа для перевозчиков и меры поддержки кадрового потенциала в отрасли.

«Его суть заключается в необходимости установления на федеральном уровне базовых требований к транспортному обслуживанию населения, которые должны реализовываться регионами», — подчеркнул Слуцкий.

Согласно инициативе, региональные и муниципальные власти будут обязаны разрабатывать и финансировать маршруты, соединяющие удаленные пункты с ближайшими центрами — районными больницами, ФАПами, школами, МФЦ.

«Этот маршрут может организовываться в рамках нескольких населенных пунктов: районными больницами или фельдшерско-акушерскими пунктами, крупными школами, МФЦ», — добавил Слуцкий.

Также глава ЛДПР отметил, что тарифы на такие маршруты будут устанавливать регионы или муниципалитеты и не будут относиться к льготной категории.

«Такая мера обеспечит всем гражданам независимо от места проживания базовую возможность добраться до врача, оформить документы и обеспечить детям доступ к образованию», — заявил он.

