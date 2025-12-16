В парламенте Приднестровья высказались о режиме ЧП из-за сложностей с поставками газа

Парламент Приднестровья поддержит инициативу по введению режима ЧП в экономике в связи с энергокризисом, вызванным сокращением поставок газа. Об этом РИА Новости сообщила спикер Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Татьяна Залевская.

«Депутаты приняли решение поддержать данную меру. Она необходима сейчас. Мы, как и все органы власти принимаем все возможные меры для восстановления штатного режима поставок газа», — сказала спикер.

Залевская добавила, что указ о введении режима ЧП будет рассмотрен на чрезвычайном заседании сессии Верховного совета. Дату его проведения в ближайшее время определит президиум парламента, уточнила спикер.

Накануне президент ПМР Вадим Красносельский предложил ввести режим ЧП в экономике из-за сложностей с поставками газа. По его словам, сейчас есть риски необеспеченности республики сырьем в связи со снижением темпов проведения расчетных операций на территории Европейского союза.

Чрезвычайное экономическое положение объявляли в Приднестровье и в декабре 2024 года. Одной из причин послужил отказ Украины продлевать срок действия соглашения с РФ о транзите российского газа в европейские страны. Договор прекратил действовать 1 января текущего года.

Ранее в Приднестровье ввели режим экономии газа.