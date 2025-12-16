На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Покупательница квартиры Долиной заявила, что проходит свидетелем по уголовному делу

Полина Лурье сообщила в суде, что проходит свидетелем по делу Долиной
Кирилл Зыков/РИА Новости

Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, заявила в Верховном суде РФ, что имеет статус свидетеля по уголовному делу об афере с этой недвижимостью. Прямая трансляция заседания Верховного суда ведется на платформе VK Видео.

«Да, прохожу свидетелем», — сказала Лурье в суде, отвечая на вопрос о ее статусе в уголовном деле.

Верховный суд России приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье по делу о приобретении московской квартиры у эстрадной певицы Ларисы Долиной. В прошлом году артистка продала жилье за 112 млн рублей под влиянием аферистов, однако впоследствии сделку признали недействительной. В результате покупательница осталась без недвижимости и денег. Лурье требует признать сделку с Долиной законной и намерена вернуть квартиру. «Газета.Ru» ведет трансляцию заседания.

Международной ассоциации юристов и консультантов считают, что суды допустили грубую ошибку, не взыскав денежные средства с получившей назад квартиру певицы Ларисы Долиной. В МАЮК отмечают, что для отмены сделки по требованию стороны, действовавшей под влиянием заблуждения или обмана, должна иметься субъективная недобросовестность покупателя квартиры, то есть он должен был знать о заблуждении продавца или обмане или хотя бы иметь возможность распознать его.

Ранее адвокат указала на признак осознанной продажи квартиры Ларисой Долиной.

