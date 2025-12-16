На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стартовал прием заявок на пятую Национальную премию интернет-контента

Прием заявок на премию ИРИ продлится до февраля 2026 года
Институт развития интернета объявил (ИРИ) о старте приема заявок на V Национальную премию интернет-контента. Сбор работ продлится до 10 февраля 2026 года, сообщили в организации.

Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский отметил, что главная индустриальная награда для создателей социально значимых онлайн-проектов будет вручаться в пятый раз весной 2026 года.

«За эти пять лет она изменилась, ведь сильно изменилось и само общество, и индустрия контента, которая отражает то, чем мы все живем», — сказал он.

Гореславский напомнил, что среди лауреатов прошлых лет — проекты о российской истории и современности, о жизни в регионах, о защитниках страны, включая участников СВО, и о героях нашего времени. Форматы — от коротких роликов до сериалов и музыкальных клипов.

«Неизменно одно: ИРИ отмечает тех, кто создает талантливый контент о важном, находящий у людей искренний отклик. Для людей все и делается: вместе с авторами мы хотим, чтобы российский контент был для них интересным, ценным, безопасным и просто близким и понятным», — добавил Гореславский.

В конкурсе — 15 основных номинаций. Помимо традиционных категорий (игровой и документальный проект, блог, подкаст, музыкальный трек и другие), впервые появятся две новые: «Канал в мессенджере» и «Промо-кампания в интернете». Также предусмотрены специальные номинации, которые объявят позже.

К участию принимаются проекты, опубликованные в интернете в 2025 году на площадках, не запрещенных в РФ. Контент должен быть на русском или официальных языках народов России. Трейлеры и тизеры не допускаются, за исключением номинации «Промо-кампания» и социальных роликов.

Финалистов определит экспертный совет, а победителей — жюри премии.

