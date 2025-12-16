Директор дважды надругался над школьницей с депрессией и приставал к ней

Педагога из Китая отправили в тюрьму за надругательство над школьницей. Об этом сообщает China Daily.

Китаец совершал преступления около шести лет назад, но стало известно об этом в феврале текущего года.

По данным издания, в период с сентября по ноябрь 2019 года мужчина, в тот момент занимавший пост директора старшей школы, дважды изнасиловал несовершеннолетнюю. Помимо этого, его обвинили в домогательствах в отношении той же ученицы.

В этот период пострадавшая страдала от депрессии. В 2020 она снова вернулась в школу, чтобы закончить учебный год, после чего в сентябре 2021 поступила в университет, однако в сентябре 2023 года из-за болезни прервала учебу.

Как удалось установить суду, преступления мужчины усугубили депрессивное состояние пострадавшей.

После того как о преступлениях узнали, директора исключили из Коммунистической партии и уволили. Суд приговорил фигуранта к 18 годам лишения свободы.

Ранее учительница совратила школьников и получила два года условно.