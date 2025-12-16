Патриарх Кирилл раскритиковал проповеди ряда священников

Священники не должны эпатировать прихожан во время проповеди, подобные случаи — это карикатура на проповедь. Об этом заявил патриарх Кирилл на ежегодном Епархиальном собрании Москвы, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Епископ подчеркнул, что нельзя забывать о том, что амвон в церкви — это не трибуна или сцена, а священное место, «на котором поражать слушающих эпатирующим «остроумием» есть дело совершенно недопустимое».

«Мне показывали некоторые записи: карикатура на проповедь!» — сказал патриарх.

По мнению настоятеля РПЦ, такие проповеди возникают из желания священников быть оригинальными для своих прихожан, остроумными или, возможно, они хотят таким образом повлиять на людей, которые редко посещают храмы, привлечь их.

Священнослужитель подчеркнул, что проповедь должна быть сдержанной, она связана с передачей ценностей и истин, которые люди должны воспринимать умом и сердцем, поэтому в данном случае «не до развлечения».

Ранее патриарх Кирилл назвал происходящее в современной России «чудом Божьим».