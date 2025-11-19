На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Патриарх Кирилл назвал происходящее в современной России «чудом Божьим»

Патриарх Кирилл: ситуация в современной России является чудом Божьим
Сергей Гунеев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию в современной России «чудом Божьим», потому что пережитые перемены могли полностью уничтожить страну, не оставив камня на камне, или разрушить ее восприятие гражданами. Об этом он заявил в заключении пленарной сессии XXVII Всемирного русского народного собора, передает ТАСС.

По словам патриарха, России удалось пройти через «искусы и соблазны», но не стоит сегодня «терять духовной бдительности».

Патриарх Кирилл до этого объяснил смысл заповеди «не убий» во время военных действий. Он отметил, когда враг угрожает жизни старых и малых, то бездействие здесь недопустимо, а исполняет заповеди именно тот защитник Отечества, который сохраняет жизни людей. Нельзя жертвовать ближними и подставлять под удар своих соотечественников, добавил патриарх.

17-й Всемирный русский народный собор проходит в зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя два дня — 18 и 19 ноября. В этом году тема собора — «К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг».

ВРНС — российский общественный форум, который практически ежегодно проходит с 1993 года. Первый глава собора — патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора стал патриарх Кирилл.

