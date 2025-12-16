На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тела двух младенцев обнаружили в квартирах в Петербурге

В Петербурге обнаружили тела двух загадочно погибших новорожденных
Pixabay

В Санкт-Петербурге нашли тела двух новорожденных, сообщает ГСУ СКР по городу.

Тела одномесячных младенцев обнаружили 15 декабря в квартирах, расположенных на улице Богайчука в поселке Металлострой Колпинского района и на проспекте Солидарности в Невском районе.

По факту обнаружения тел проводятся процессуальные проверки. Предварительно, в обоих случаях эксперты не выявили признаков насильственной смерти.

«Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, назначены необходимые экспертизы», — говорится в сообщении.

В конце ноября тело новорожденного обнаружили в мусоре на предприятии по утилизации отходов в Подмосковье. По информации Mash, это мальчик, его заметили на сортировочной ленте. Предположительно, мать родила дома, но в процессе ребенок умер, поэтому его выбросили в мусор. Наиболее вероятно, он скончался за десять часов до того, как его обнаружили.

Ранее коуча из Санкт-Петербурге обвинили в убийстве ребенка.

