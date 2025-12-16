На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам в преддверии Нового года рассказали о распространенных мошеннических схемах

Специалист Курочкин: россиян могут обманывать с 13-й зарплатой перед Новым годом
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенничество с «13-й зарплатой» является одной из самых популярных схем обмана россиян перед Новым годом, аферисты рассылают в мессенджерах сообщения с предложением получить от государства 15 тыс. рублей к празднику. Об этом «Москве 24» заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

По его словам, для начисления средств гражданам предлагают перейти по ссылке и ввести номер карты, что позволяет мошенникам получить доступ к сбережениям. Кроме того, пользователям могут присылать фейковые письма якобы от служб доставки и просить перейти по ссылке или скачать приложение, чтобы подтвердить, например, отправку заказа.

К другим распространенным случаям обмана эксперт отнес онлайн-предложения купить по выгодной цене подарки, продукты, билеты и так далее.

«Во всех случаях граждане рискуют потерять средства и передать конфиденциальную информацию. Чтобы этого не произошло, не надо переходить по непонятным ссылкам и бездумно вводить личные данные, надеясь быстро получить какую-то выгоду», — отметил Курочкин.

Начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко до этого рассказал «Газете.Ru», что генеративный искусственный интеллект (ИИ) стал ключевым инструментом мошенников, активизирующихся в предновогодний период. Нейросети помогают злоумышленникам быстро создавать убедительные фейковые сайты, рекламные баннеры и персонализированные рассылки для кражи денег и данных карт россиян.

Ранее петербуржцев предупредили о новой мошеннической схеме с «проверкой качества воды».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами