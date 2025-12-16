Россиянам в преддверии Нового года рассказали о распространенных мошеннических схемах

Специалист Курочкин: россиян могут обманывать с 13-й зарплатой перед Новым годом

Мошенничество с «13-й зарплатой» является одной из самых популярных схем обмана россиян перед Новым годом, аферисты рассылают в мессенджерах сообщения с предложением получить от государства 15 тыс. рублей к празднику. Об этом «Москве 24» заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

По его словам, для начисления средств гражданам предлагают перейти по ссылке и ввести номер карты, что позволяет мошенникам получить доступ к сбережениям. Кроме того, пользователям могут присылать фейковые письма якобы от служб доставки и просить перейти по ссылке или скачать приложение, чтобы подтвердить, например, отправку заказа.

К другим распространенным случаям обмана эксперт отнес онлайн-предложения купить по выгодной цене подарки, продукты, билеты и так далее.

«Во всех случаях граждане рискуют потерять средства и передать конфиденциальную информацию. Чтобы этого не произошло, не надо переходить по непонятным ссылкам и бездумно вводить личные данные, надеясь быстро получить какую-то выгоду», — отметил Курочкин.

Начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко до этого рассказал «Газете.Ru», что генеративный искусственный интеллект (ИИ) стал ключевым инструментом мошенников, активизирующихся в предновогодний период. Нейросети помогают злоумышленникам быстро создавать убедительные фейковые сайты, рекламные баннеры и персонализированные рассылки для кражи денег и данных карт россиян.

Ранее петербуржцев предупредили о новой мошеннической схеме с «проверкой качества воды».