В Красноярске прошел хакатон «Первый кубок нейроконтента»

На участие в «Первом кубке нейроконтента» поступило 614 заявок из 82 регионов

В Красноярске завершился «Первый кубок нейроконтента» — хакатон в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Мероприятие стало центральным событием открытия филиала цационального центра «Россия» в регионе и прошло при поддержке правительства Красноярского края.

На участие в кубке поступило 614 заявок из 82 регионов России и зарубежных стран — Беларуси, Абхазии, Киргизии и Молдовы. В финале соревновались 24 команды, приехавшие в Красноярск для работы над кейсами на тему: «Красноярский край будущего – это…».

Участникам предстояло создавать видеоконтент с использованием ИИ по четырем направлениям: «Туризм: заповедная тайга и гастрономия», «Многонациональная и многокультурная семья», «Научные разработки и инновации» и «Профессии будущего для молодежи».

Победителем стал коллектив «Явь и Навь». С ним агентство АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» заключит контракт на сумму 500 тыс. рублей на производство социально значимого нейроконтента. Награду команде вручил заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.

«Я очень счастлив, что первым мероприятием филиала Национального центра в Красноярске стал именно «Первый кубок нейроконтента». Это задало планку для всех будущих событий в этом пространстве. Кубок собрал неординарных людей, увлеченных своим делом, и я уверен, что все мероприятия Национального центра в Красноярске будут такими же», — сказал он.

Отмечается, что впервые хакатон прошел не в Москве, а в регионе — это расширило географию участников и усилило вовлеченность талантов из разных уголков страны.

«Впервые кубок нейроконтента вышел за пределы Москвы. Уникальные способности участников этих соревнований сегодня особенно востребованы. Неслучайно этот кубок – это часть Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Владение современными технологиями, умение работать с искусственным интеллектом – необходимое условие для достижения целей технологического лидерства», — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Оценка проводилась по скорости и качеству: участники выполняли полный цикл производства — от генерации текстов и изображений до анимации и финальной сборки видео.