На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске прошел хакатон «Первый кубок нейроконтента»

На участие в «Первом кубке нейроконтента» поступило 614 заявок из 82 регионов
true
true
true
close
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярске завершился «Первый кубок нейроконтента» — хакатон в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Мероприятие стало центральным событием открытия филиала цационального центра «Россия» в регионе и прошло при поддержке правительства Красноярского края.

На участие в кубке поступило 614 заявок из 82 регионов России и зарубежных стран — Беларуси, Абхазии, Киргизии и Молдовы. В финале соревновались 24 команды, приехавшие в Красноярск для работы над кейсами на тему: «Красноярский край будущего – это…».

Участникам предстояло создавать видеоконтент с использованием ИИ по четырем направлениям: «Туризм: заповедная тайга и гастрономия», «Многонациональная и многокультурная семья», «Научные разработки и инновации» и «Профессии будущего для молодежи».

Победителем стал коллектив «Явь и Навь». С ним агентство АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» заключит контракт на сумму 500 тыс. рублей на производство социально значимого нейроконтента. Награду команде вручил заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.

«Я очень счастлив, что первым мероприятием филиала Национального центра в Красноярске стал именно «Первый кубок нейроконтента». Это задало планку для всех будущих событий в этом пространстве. Кубок собрал неординарных людей, увлеченных своим делом, и я уверен, что все мероприятия Национального центра в Красноярске будут такими же», — сказал он.

Отмечается, что впервые хакатон прошел не в Москве, а в регионе — это расширило географию участников и усилило вовлеченность талантов из разных уголков страны.

«Впервые кубок нейроконтента вышел за пределы Москвы. Уникальные способности участников этих соревнований сегодня особенно востребованы. Неслучайно этот кубок – это часть Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Владение современными технологиями, умение работать с искусственным интеллектом – необходимое условие для достижения целей технологического лидерства», — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Оценка проводилась по скорости и качеству: участники выполняли полный цикл производства — от генерации текстов и изображений до анимации и финальной сборки видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами