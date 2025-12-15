На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсионерка избила соседа лопатой

В Оренбургской области пенсионерка избила соседа лопатой из -за ссоры
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Оренбурге возбуждено уголовное дело в отношении 73-летней пенсионерки, женщина набросилась на соседа с совковой лопатой. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел из-за затяжного конфликта между женщиной и её 47-летним соседом. Во время очередной словесной перепалки пенсионерка схватила совковую лопату и нанесла мужчине удар по левой руке. Пострадавший обратился за медицинской помощью и в полицию.

В отношении 73-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью. Ей может грозить арест на срок до четырех месяцев, пенсионерка находится под подпиской о невыезде.

До этого в Калининграде мужчина избил пожилую соседку по коммуналке. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил пенсионерку в область груди, у пожилой женщины диагностировали закрытый перелом ребра. Возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток забил пожилую соседку, ограбил и поджег ее дом.

