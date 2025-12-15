На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Росмолодежь распределила 899 млн рублей грантов среди вузов

Росмолодежь поддержит 600 тыс. студентов через грантовые проекты
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

В Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» 15 декабря прошла стратсессия с победителями конкурса Росмолодежь.Гранты среди вузов 2025 года. Мероприятие завершило цикл отбора в рамках национального проекта «Молодежь и дети, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.

В этом году конкурс кардинально обновил формат: вузы подавали заявки с двухлетним планом мероприятий. Это позволило увязать студенческие инициативы с долгосрочным развитием молодежной среды. Всего профинансировано 336 проектов на 899 млн рублей.

«Для нас важно, чтобы вузы учитывали потребности и особенности региона, разрабатывали инициативы, направленные, в том числе, на решение задач социально-экономического развития. Всего за два года уже 89 вузов реализуют 790 проектных решений на общую сумму 1,3 млрд рублей. Минимальный размер гранта составляет 1,7 млн рублей, максимальный — 22,5 млн рублей. В мероприятиях победителей примут участие более 600 тыс. студентов», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Среди 293 подавших заявки университетов наибольший интерес вызвали номинации: «Двигай сообщество», «Создавай возможности» и «Вклад в будущее».

Среди лидеров — Московский Политех с проектом «Смелее мысли», получивший более 22 млн рублей. Инициатива объединяет волонтерство, спорт, творчество и студенческое самоуправление в единую систему карьерного роста.

Университет «Синергия» получил более 14 млн рублей на программу «Синергия возможностей», построенную по принципу «сделано студентами для студентов».

Пироговский университет (РНИМУ) выиграл более 20 млн рублей на развитие пяти направлений внеучебной деятельности — от науки до общественной работы — с фокусом на личностное развитие студентов-медиков.

Напомним, победители 2025 года не смогут участвовать в конкурсе 2026 года — это даст шанс новым вузам. Для их подготовки запустят онлайн-курс на платформе «Академии Росмолодежи», а служба заботы агентства будет сопровождать студентов на всех этапах.

