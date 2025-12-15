Россиянка усыпила подругу и украла 5,4 млн рублей по указанию мошенников

В Чебоксарах 20-летняя девушка по указке мошенников усыпила свою подругу снотворным и похитила у нее деньги, которые та копила на квартиру. Об этом сообщает УМВД по Республике Чувашия.

Девушка обратилась с заявлением в правоохранительные органы и сообщила о пропаже у нее 5,4 млн рублей. Под подозрение сразу попала ее 20-летняя соседка по квартире. Выяснилось, что с подозреваемой в краже связались мошенники. Представившись сотрудниками силовых структур, аферисты убедили ее перевести сначала 700 тысяч рублей, а затем заставили «задекларировать» деньги подруги.

Для этого девушке приказали похитить наличные, передать их курьеру и уехать в Нижний Новгород ожидать дальнейших указаний. Девушка купила снотворное, подсыпала его в еду и чай своей подруге, и, пока та спала, забрала все деньги и выполнила инструкции аферистов. Возбуждено уголовное дело о краже.

