На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка усыпила подругу и украла 5,4 млн рублей по указанию мошенников

В Чувашии девушка ограбила подругу, подсыпав ей снотворное
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Чебоксарах 20-летняя девушка по указке мошенников усыпила свою подругу снотворным и похитила у нее деньги, которые та копила на квартиру. Об этом сообщает УМВД по Республике Чувашия.

Девушка обратилась с заявлением в правоохранительные органы и сообщила о пропаже у нее 5,4 млн рублей. Под подозрение сразу попала ее 20-летняя соседка по квартире. Выяснилось, что с подозреваемой в краже связались мошенники. Представившись сотрудниками силовых структур, аферисты убедили ее перевести сначала 700 тысяч рублей, а затем заставили «задекларировать» деньги подруги.

Для этого девушке приказали похитить наличные, передать их курьеру и уехать в Нижний Новгород ожидать дальнейших указаний. Девушка купила снотворное, подсыпала его в еду и чай своей подруге, и, пока та спала, забрала все деньги и выполнила инструкции аферистов. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее в Новосибирске Алла Пугачева украла у соседки по палате телефон и пошла под суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами