Школьница упала с высоты 30 метров, фотографируя закат

В Австралии школьница фотографировала закат и упала с 30-метровой высоты
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Австралии школьница упала с 30-метровой высоты, фотографируя закат, пишет The Sun.

По предварительным данным полиции Квинсленда, группа друзей наблюдала за закатом и решила переместиться на другую смотровую точку. При подъеме школьницы перелезла через ограждение безопасности и сорвалась со скалы высотой 30 метров.

«Она поскользнулась и упала с высоты примерно 30 метров на камни внизу», — сообщил детектив Питер Хокен.

По его словам, друзья школьницы были вынуждены беспомощно наблюдать за произошедшим.

Ситуация стала особенно тяжелой для очевидцев. Среди них оказались медицинские работники, находившиеся вне службы, которые пытались оказать пострадавшей первую помощь.

«Они сделали все, что могли», — отметил Хокен.

Кроме того, местность оказалась крайне опасной: пожарным и спасателям было сложно добраться до места падения из-за скользкой и каменистой поверхности.

На смотровой площадке установлены предупреждающие знаки, призывающие посетителей не подходить к ограждениям. Представитель пожарно-спасательной службы Квинсленда Райан Дубик призвал людей соблюдать меры безопасности.

Ранее турист сорвался с 40-метровой скалы в Китае и чудом выжил.

