В Японии пожилой мужчина женился на девушке, с которой нянчился 18 лет назад

Пожилой японец нянчился с дочкой друга, а через 18 лет на ней женился, пишет Yorozoo News.

Будущий супруг, владелец бара, познакомился с матерью своей нынешней жены еще три десятилетия назад в закусочной, где она работала. Они стали друзьями и часто навещали заведения друг друга. Когда 18 лет назад матери понадобилась помощь, она попросила приятеля посидеть с ее пятилетней дочерью. Тот вспоминает, что подумал, будто девочка вырастет «с милым лицом», но тогда воспринимал ее исключительно как «дочь подруги».

Через 15 лет они встретились вновь — теперь взрослая дочь начала помогать матери в закусочной и нередко заходила в бар мужчины. Компания часто собиралась втроем и проводила вечера за разговорами. Спустя девять месяцев их отношений дружба переросла в роман: женщина однажды не смогла пойти в кино, и дочь пошла с ее другом — так началась их история любви.

Когда пара решила встречаться, мужчина попытался рассказать обо всем матери девушки лично, но она узнала об этом раньше и сильно удивилась. Несмотря на шок, женщина благословила их отношения, хотя поначалу была против брака.

Однако спустя год японец все же сделал возлюбленной предложение и настоял на регистрации брака.

