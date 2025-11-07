На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США крокодил вернулся в жилой район и утащил в воду домашнего пса

Житель Флориды снял на видео крокодила, утащившего в воду ретривера
true
true
true
close
WESH

Во Флориде крокодил в очередной раз появился в жилом районе и утащил в воду собаку. Видео с инцидентом опубликовала газета WESH.

Крокодила с золотистым ретривером в пасти снял на видео Зак Сперлок. Он объяснил, что узнал о трехметровом хищнике от друга, который стал свидетелем происшествия во время прогулки с ребенком в коляске неподалеку от канала.

Сперлок отметил, что за последние три года неоднократно видел этого крокодила в районе. Он пояснил, что хищника несколько раз уводили, однако он каждый раз возвращался, так как ему нравится данный канал.

О новом наблюдении Сперлок сообщил в Комиссию по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды (FWC). Сотрудники комиссии поймали крокодила и заверили, что рептилия больше не сможет убежать.

Личность владельцев собаки, попавшей в пасть хищника, пока неизвестна. Сперлок выразил соболезнования хозяевам ретривера, подчеркнув, что понимает их потерю, поскольку сам имеет собаку и знает, что животные воспринимаются как члены семьи.

Ранее прибывшая из Вьетнама россиянка пыталась провезти в сумке чучело крокодила.

